В Киевской области нацгвардеец ранил ножом двух мужчин

В Киевской области военнослужащий Национальной гвардии Украины в ходе драки ранил двух мужчин ножом, в результате чего один из них умер. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Госбюро расследований.

Сообщается, что во время конфликта с двумя мужчинами, военнослужащий нанес им ножевые удары. В результате один из мужчин умер, а другой был госпитализирован. Военнослужащего задержали. Следователи намерены сообщить ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В пресс-службе сообщают, что сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту покушения на умышленное убийство другого пострадавшего, который сейчас находится в больнице (ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины).

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