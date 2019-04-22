У Київській області нацгвардієць поранив ножем двох чоловіків

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В результаті один з чоловіків помер

У Київській області військовослужбовець Національної гвардії України в ході бійки поранив двох чоловіків ножем, в результаті чого один з них помер. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Держбюро розслідувань.

Повідомляється, що під час конфлікту з двома чоловіками, військовослужбовець завдав їм ножові удари. В результаті один з чоловіків помер, а інший госпіталізований. Військовослужбовця затримали. Слідчі мають намір повідомити йому про підозру у ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У прес-службі повідомляють, що зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом замаху на умисне вбивство іншого постраждалого, який зараз перебуває в лікарні (ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

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