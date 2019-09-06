У Київській області знайшли арсенал зброї

Фото: вилучена зброя (kobl.gp.gov.ua)

Правоохоронці вилучили 10 предметів схожих на пістолети, частини для пістолетів, 1400 предметів схожих на патрони калібру 7х62 і 9 мм

У Київській області правоохоронці вилучили велику кількість зброї та боєприпасів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву прокуратуру.

Зазначається, що в ході розслідування кримінального провадження про незаконне поводження зі зброєю, проведено ряд обшуків на території Київської області, під час яких виявили та вилучили 10 предметів схожих на пістолети,частини для пістолетів (пружини, затвори, магазини),1400 предметів схожих на патрони калібру 7х62 і 9 мм.

Зараз вирішується питання про повідомлення особам, причетним до незаконного зберігання та збуту зброї та боєприпасів про підозру у скоєнні вказаного злочину. Досудове розслідування триває.

Фото: вилучена зброя (kobl.gp.gov.ua) Нагадаємо, в Донецькій області в районі операції Об'єднаних сил (ООС) прикордонники виявили арсенал боєприпасів , що потенційно загрожує безпеці цивільного населення Донбасу. У річці Кальміус неподалік Павлополя знаходяться вибухонебезпечні предмети. Саме в цьому місці відпочивають і купаються жителі навколишніх сіл.

Нагадаємо, під час обшуків в лісосмузі Сумській області виявили схованку зі зброєю, завезеним з району проведення операції Об'єднаних сил. Зброя планували використовувати для вчинення злочинів екстремістського характеру.