По Киевской области нанесли три ракетных удара. Возможны повторные, - Павлюк

Российская Федерация нанесла три ракетных удара по Киевской области сегодня, 15 апреля. В областной военные администрации не исключают повторных атак и угрозы гражданским.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова председателя Киевской областной военной администрации Александра Павлюка.

" Остается опасность для гражданского населения ... Только сегодня было 3 ракетных удара по объектам Киевской области. Мы не исключаем повторных ударов по другим объектам", - заявил Павлюк.

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