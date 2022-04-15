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По Київській області завдали три ракетних удари. Можливі повторні, - Павлюк

Фото: по Київській області завдали три ракетних удари (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація завдала три ракетних удари по Київській області сьогодні, 15 квітня. В обласній військові адміністрації не виключають повторних атак й загрози цивільним.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка.

"Залишається небезпека для цивільного населення... Тільки сьогодні було 3 ракетні удари по об'єктах Київської області. Ми не виключаємо повторних ударів по інших об'єктах", - заявив Павлюк.

Війна Росії проти України триває п'ятдесят один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Київська область