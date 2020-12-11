В Киевской области с начала непогоды произошло более 70 аварий на дорогах

Фото: гололедица (РБК-Украина)

В Киевской области из-за непогоды произошло более 70 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Кроме того, в результате аварий трое травмированных.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции области.

"За период непогоды на автодорогах Киевской области произошло 72 дорожно-транспортные происшествия различной сложности, из них - 3 с травмированными", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве на улице Энтузиастов произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель во время гололеда не справился с управлением и автомобиль занесло в дерево.

Отметим, что в Киеве ввели оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта.

Кроме того, в столице приостановил работу городской фуникулер. Тоже из-за непогоды.

Отметим, вчера вечером в Киеве начался дождь, а из-за низкой температуры вода на дорогах и тротуарах сразу превратилась в лед. Из-за гололеда в столице наблюдалось увеличение количества ДТП.