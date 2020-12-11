ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Київській області з початку негоди сталось понад 70 аварій на дорогах

Київ, П'ятниця 11 грудня 2020 10:40
У Київській області з початку негоди сталось понад 70 аварій на дорогах
Фото: ожеледиця (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Київській області через негоду сталося понад 70 дорожньо-транспортних пригод (ДТП). Крім того, в результаті аварій троє травмованих.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції області.

"За період негоди на автодорогах Київської області трапилось 72 дорожньо-транспортні пригоди різної складності, із них - 3 із травмованими", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Ентузіастів сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій під час ожеледиці не впорався з керуванням і автомобіль занесло в дерево.

Зазначимо, у Києві ввели оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту.

Крім того, у столиці призупинив роботу міський фунікулер. Теж через негоду.

Зазначимо, вчора ввечері у Києві почався дощ, а через низьку температуру вода на дорогах та тротуарах відразу перетворилася на лід. Через ожеледицю у столиці спостерігалося збільшення кількості ДТП.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ГідрометцентрДТП

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся