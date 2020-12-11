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Киевский фуникулер приостановил движение

Киев, Пятница 11 декабря 2020 08:11
Киевский фуникулер приостановил движение
Фото: фуникулер (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве приостановлено движение фуникулера. Причиной тому - непогода в столице.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".

Отметим, в Киеве был сильный дождь, после которого образовалась гололедица. На сегодня синоптики предупреждали о гололедице на дорогах в северных и центральных областях Украины, а также в столице и Киевской области.

Напомним, в городе из-за гололеда на дорогах произошло свыше 120 дорожно-транспортных аварий. Смертельных аварий в столице не зафиксировали.

РБК-Украина писало, что из-за гололеда Киев сковали пробки. Из-за осложнения погодных условий весь город остановился.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, положительные изменения наступят уже 14-15 декабря, а пока придется потерпеть погоду с дождем и ветром 7-12 метров в секунду.

Как писало РБК-Украина, погода в Украине скоро изменится. В страну придет прояснение, которое разгонит циклон, который обрушился на страну в последние дни. Синоптики рассказали, когда закончатся ледяные дожди, снег и порывистый ветер.

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