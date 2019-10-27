В Киевской области мужчина пострадал от взрыва гранаты, пытаясь подорвать знакомого

В селе Требухов Броварского района пожилой мужчина хотел лишить жизни своего односельчанина с помощью гранаты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Установлено, что мужчина 1959-го года рождения, будучи в нетрезвом состоянии, ночью пытался проникнуть в дом своего знакомого.

"Хозяин мгновенно среагировал и просто вытолкнул взрывника на улицу. Это и спасло жизнь его семье. Граната взорвалась уже на улице. Замысел злоумышленника - лишить жизни местного жителя и его близких - не осуществился", - сообщили в полиции.

39-летнего пострадавшего с осколочными ранениями доставили в больницу. Сам нападающий также сейчас находится в спецпалате медицинского учреждения.

Добавим, что ан месте происшествия правоохранители изъяли остатки от гранаты, похожей на РГД-5. Во время обыска в доме подрывника нашли запал еще от одной гранаты. Мужчину задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту открыто уголовные производство по ч. 3 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 ("Покушение на умышленное убийство") и по ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в центре Киева на улице Пушкинской вечером во вторник, 22 октября, произошел взрыв, в результате которого двое мужчин погибли, женщина получила ранения. По предварительным данным, взорвалась граната в руках одного из мужчин. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.