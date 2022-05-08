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В Киевской области мужчина подорвался на мине во время прогулки

Фото: в Киевской области мужчина подорвался на мине во время прогулки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Броварском районе, рядом с селом Залесье Киевской области погиб местный. Мужчина подорвался на мине во время прогулки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской ОВА Александра Павлюка.

"Сегодня в Броварском районе возле с. Залесье местный житель во время прогулки в лесополосе подорвался на мине, которая была оставлена военными России", - пишет Павлюк.

От полученных травм пострадавший погиб.

Глава Киевской ОВА призвал местных быть осторожнее и воздерживаться от прогулок в лесу. Сейчас многие территории и в дальнейшем заминированы.

"Захватчики целенаправленно минировали наши, поля, леса, парки, дороги", - добавил Павлюк.

Уничтожение взрывоопасных предметов в Киевской области продолжается.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по состоянию на 7 мая, в результате войны Российской Федерации против нашей страны, пострадали 633 ребенка. Среди них 223 погибли.

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