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С начала войны в Украине пострадали 633 ребенка

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Украина, Суббота 07 мая 2022 08:58
С начала войны в Украине пострадали 633 ребенка Фото: с начала войны в Украине пострадали 633 ребенка (Adam Berry/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Более 633 детей пострадали в Украине в результате войны России против Украины. По состоянию на утро субботы, 7 мая, число жертв среди детей не изменилось - 223, но возросло количество раненых - 410.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора.

"5 мая в результате обстрела врагом жилых домов с. Красная Поляна Изюмского района Харьковской области получил ранение 11-летний мальчик", - говорится в сообщении.

Также 4 мая оккупанты обстреляли колонну частных авто, выехавших из Волчанска Чугуевского района Харьковской области в пгт. Старый Салтов. В результате чего 6-месячный ребенок, находившийся в одной из машин, получил ранение, местонахождение другой 13-летней девочки пока не известно.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 139, Киевской - 116, Харьковской - 98, Черниговской - 68, Херсонской - 46, Николаевской - 44, Луганской - 37, Запорожской - 27, Сумской - 17, в Киеве - 16, Житомирской – 15", - добавляют в ОГПУ.

В ведомстве отмечают, что эти цифры не окончательны. Кроме того, в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1635 учебных заведений. При этом 126 из них полностью разрушены.

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