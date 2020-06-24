В Киевской области могут ужесточить карантин: в ОГА назвали условие

В Киевской области могут ужесточить карантин, если на протяжении трех дней не будет падения динамики заболеваемости коронавирусом. Сейчас в области показатель динамики составляет 23,23%.

Об этом на брифинге сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин, передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 24 июня Киевская область не соответствует требования для ослабления карантина именно по показателю динамики заболеваемости.

"Показатель по загруженности больничных коек - 22,3%, охват тестирования - 41,98%, процент выявления - 5,88%, динамика роста случаев инфицирования - 23,23%. Именно этот показатель вызывает обеспокоенность, если он не упадет три дня подряд, будем вынуждены принимать непопулярное, но ответственное решение", - сказал Володин.

Также он отметил, что всего в области заболели коронавирусом 2332 человека. При этом выздоровели уже 1147 пациентов, 47 человек умерли.

Отметим, с 22 июня в Украине действуют новые правила для смягчения карантина в регионах. Так, регионы должны соответствовать четырем критериям:

загруженность мест в больницах менее 50%;

проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;

процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%;

динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.

Ранее сообщалось, что в Украине к ослаблению карантина не готовы 14 регионов, среди которых Киев и Киевская область.

Также РБК-Украина писало, что на прошлой неделе Киевская область была близка к ужесточению карантина.