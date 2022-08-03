В Киевской области массово исчез свет: когда восстановят
Иллюстративное фото: в Киевской области массово исчез свет (freepik.com)
В Киевской области из-за непогоды в ряде населенных пунктов произошли аварийные отключения электроэнергии. Свет планируют вернуть в течении двух часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА в Telegram.
По данным ведомства, по состоянию на 20:00 полностью обесточены семь населенных пунктов, 13 - частично.
В ОВА отмечают, что аварийные бригады приведены в усиленный режим работы и уже занялись исправлением неполадок. Основные подключения планируют совершить до 22:00 3 августа.
Напомним, ранее в Киеве и области началась гроза. Дожди идут уже вторые сутки.
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