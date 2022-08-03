У Київській області масово зникло світло: коли відновлять

У Київській області через негоду в низці населених пунктів відбулися аварійні відключення електроенергії. Світло планують повернути протягом двох годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську Telegram.

За даними відомства, станом на 20:00 повністю знеструмлено сім населених пунктів, 13 - частково. В ОВА відзначають, що аварійні бригади приведені в посилений режим роботи і вже зайнялися виправленням неполадок. Основні підключення планують здійснити до 22:00 3 серпня.