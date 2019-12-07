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В Киевской области в лобовом ДТП пострадали два человека

Новости » Происшествия     07.12.2019 - 17:47
В Киевской области в лобовом ДТП пострадали два человека
Фото: место ДТП (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

ДТП произошло 7 декабря около 14:00 в Белой Церкви

В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, в результате которого два человека были госпитализированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции области.

Сообщается, что ДТП произошло 7 декабря около 14 часов в городе Белая Церковь. Автомобиль Ford Fiesta допустил лобовое столкновение с Chevrolet Lacetti.

"По словам очевидцев 27-летний водитель Ford выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet, под управлением 47-летнего мужчины. В результате ДТП две пассажирки Chevrolet были госпитализированы в больницу", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии пострадали 4 человека.

Также РБК-Украина писало, что в Николаеве полиция открыла уголовное дело по факту дорожньо-транспортного происшествия с участием такси и легкового автомобиля. Жертвами аварии стали два человека. Виновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

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