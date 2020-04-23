В Киевской области ликвидировали лесной пожар, - ГСЧС

Фото: тушение пожара в Бородянском районе (facebook.com/MNSKOB)

К тушению были задействованы четыре единицы пожарно-спасательной техники и два трактора

Спасатели вечером 23 апреля ликвидировали возгорание травяного настила в Бородянском районе Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области в Facebook.

Сообщается, что сегодня 12:25 в оперативно-диспетчерскую службу Бородянского района поступило сообщение о возгорании травяного настила в селе Красный Рог.

По прибытию на место спасатели установили, что горит травяной настил на площади 2 га. Возгорание было локализовано в 14:45, а в 17:30 полностью ликвидировано.

Отмечается, что к тушению были задействованы четыре единицы пожарно-спасательной техники и два трактора, 14 человек личного состава ГСЧС и работники лесного хозяйства.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители установили причастного к возникновению лесного пожара в Киевской области. 29-летний житель села Красный Рог сжигал мусор на своем дворе, но из-за ветра огонь перекинулся на сухостой.

Кроме того, в Чернобыльской зоне отчуждения для предотвращения распространения лесных пожаров спасатели создали 800 км минерализованных полос. Сейчас в зоне отчуждения продолжается локализация трех очагов вблизи населенных пунктов Рассоха, Кривая Гора и Рудьки-Буряковка.