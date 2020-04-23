ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киевской области ликвидировали лесной пожар, - ГСЧС

Новости » Происшествия     23.04.2020 - 20:59
В Киевской области ликвидировали лесной пожар, - ГСЧС
Фото: тушение пожара в Бородянском районе (facebook.com/MNSKOB)

К тушению были задействованы четыре единицы пожарно-спасательной техники и два трактора

Спасатели вечером 23 апреля ликвидировали возгорание травяного настила в Бородянском районе Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области в Facebook.

Сообщается, что сегодня 12:25 в оперативно-диспетчерскую службу Бородянского района поступило сообщение о возгорании травяного настила в селе Красный Рог.

По прибытию на место спасатели установили, что горит травяной настил на площади 2 га. Возгорание было локализовано в 14:45, а в 17:30 полностью ликвидировано.

Отмечается, что к тушению были задействованы четыре единицы пожарно-спасательной техники и два трактора, 14 человек личного состава ГСЧС и работники лесного хозяйства.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители установили причастного к возникновению лесного пожара в Киевской области. 29-летний житель села Красный Рог сжигал мусор на своем дворе, но из-за ветра огонь перекинулся на сухостой.

Кроме того, в Чернобыльской зоне отчуждения для предотвращения распространения лесных пожаров спасатели создали 800 км минерализованных полос. Сейчас в зоне отчуждения продолжается локализация трех очагов вблизи населенных пунктов Рассоха, Кривая Гора и Рудьки-Буряковка.

В Житомирской области вспыхнул новый лесной пожар В Киевской области установили виновника лесного пожара
Новости Украины пожарКиевская областьГСЧС
News
On Top