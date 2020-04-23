В Киевской области установили виновника лесного пожара

Фото: лесной пожар (kv.npu.gov.ua)

Поджигателем оказался житель села Красный Рог

Правоохранители установили причастного к возникновению лесного пожара в Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как установила полиция, 29-летний житель села Красный Рог сжигал мусор на своем дворе, но из-за ветра огонь перекинулся на сухостой. Сначала сгорели соседнее хозяйственное помещение и ограждение, а затем пожар распространился на лес.

Отмечается, что по факту было открыто производство по ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит максимальное наказание в виде штрафа на сумму до 153 тысяч гривен или лишение свободы до 5 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше произошел масштабный пожар в национальном парке Бебжанский. Предварительно, пожар мог произойти из-за фермеров, которые незаконно сжигали траву. Огнем было охвачено около 6 тысяч гектаров болотистых лугов и лесов.

Также РБК-Украина писало, что в Чернобыльской зоне отчуждения для предотвращения распространения лесных пожаров спасатели создали 800 км минерализованных полос. Сейчас в зоне отчуждения продолжается локализация трех очагов вблизи населенных пунктов Рассоха, Кривая Гора и Рудьки-Буряковка.