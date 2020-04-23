У Київській області ліквідували лісову пожежу, - ДСНС

Фото: гасіння пожежі в Бородянському районі (facebook.com/MNSKOB)

До гасіння були задіяні чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки та два трактори

Рятувальники ввечері 23 квітня ліквідували загоряння трав'яного настилу в Бородянському районі Київської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Київській області в Facebook.

Повідомляється, що сьогодні 12:25 до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району надійшло повідомлення про загоряння трав'яного настилу в селі Красний Ріг.

По прибуттю на місце рятувальники встановили, що горить трав'яний настил на площі 2 га. Загоряння було локалізовано о 14:45, а о 17:30 повністю ліквідовано.

Наголошується, що до гасіння були задіяні чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки та два трактори, 14 осіб особового складу ДСНС та працівники лісового господарства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці встановили причетного до виникнення лісової пожежі в Київській області. 29-річний мешканець села Червоний Ріг спалював сміття на своєму подвір'ї, але через вітер вогонь перекинувся на сухостій.

Крім того, в Чорнобильській зоні відчуження для запобігання поширення лісових пожеж рятувальники створили 800 км мінералізованих смуг. Зараз у зоні відчуження триває локалізація трьох вогнищ поблизу населених пунктів Розсоха, Крива Гора і Рудьки-Буряківка.