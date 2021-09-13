В Киевской области до конца дня ожидается гроза
Фото: В Киевской области до конца дня ожидаются гроза (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киевской области объявлено штормовое предупреждение. До конца суток 13 сентября в регионе будет удерживаться непогода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"В ближайший час и до конца суток 13 сентября гроза", - говорится в сообщении.
Синоптики объявили первый уровень опасности.
Напомним, в течение сегодняшнего дня, 13 сентября, в Украине сохранится теплая погода, а в западных областях и в Киеве ожидаются грозы.