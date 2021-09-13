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В Киевской области до конца дня ожидается гроза

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Киевская область, Понедельник 13 сентября 2021 14:38
В Киевской области до конца дня ожидается гроза Фото: В Киевской области до конца дня ожидаются гроза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киевской области объявлено штормовое предупреждение. До конца суток 13 сентября в регионе будет удерживаться непогода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В ближайший час и до конца суток 13 сентября гроза", - говорится в сообщении.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

Напомним, в течение сегодняшнего дня, 13 сентября, в Украине сохранится теплая погода, а в западных областях и в Киеве ожидаются грозы.

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