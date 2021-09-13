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В Украине сохранится тепло, на западе и в Киеве ожидаются грозы

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Украина, Понедельник 13 сентября 2021 07:00
В Украине сохранится тепло, на западе и в Киеве ожидаются грозы Фото: в Киеве ожидаются грозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение сегодняшнего дня, 13 сентября, в Украине сохранится теплая погода. В западных областях и в Киеве ожидаются грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в западных областях температура +22-24 градусов днем и +10-12 градусов ночью. В западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях ожидаются грозы.

В центральных и северных областях без осадков, температура днем поднимется до +22-24 градусов, ночью +10-14 градусов.

На юге днем до +26-28 градусов, ночью +14-16 градусов. На востоке днем +23-26 градусов, ночью +10-14 градусов.

В Украине сохранится тепло, на западе и в Киеве ожидаются грозы

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидаются грозы. Температура воздуха прогреется до +24-26 градусов днем. Ночью опустится до +12-14 градусов.

В Украине сохранится тепло, на западе и в Киеве ожидаются грозы

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