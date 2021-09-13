В Украине сохранится тепло, на западе и в Киеве ожидаются грозы
Фото: в Киеве ожидаются грозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
В течение сегодняшнего дня, 13 сентября, в Украине сохранится теплая погода. В западных областях и в Киеве ожидаются грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в западных областях температура +22-24 градусов днем и +10-12 градусов ночью. В западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях ожидаются грозы.
В центральных и северных областях без осадков, температура днем поднимется до +22-24 градусов, ночью +10-14 градусов.
На юге днем до +26-28 градусов, ночью +14-16 градусов. На востоке днем +23-26 градусов, ночью +10-14 градусов.
Погода в Киеве
В столице сегодня ожидаются грозы. Температура воздуха прогреется до +24-26 градусов днем. Ночью опустится до +12-14 градусов.