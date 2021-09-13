У Київській області до кінця дня очікується гроза
Фото: у Київській області до кінця дня очікуються гроза (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Київській області оголошено штормове попередження. До кінця доби 13 вересня в регіоні утримуватиметься негода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"У найближчу годину і до кінця доби 13 Вересня гроза", - йдеться в повідомленні.
Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
Нагадаємо, протягом сьогоднішнього дня, 13 вересня, в Україні збережеться тепла погода, а у західних областях і в Києві очікуються грози.