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У Київській області до кінця дня очікується гроза

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Київська область, Понеділок 13 вересня 2021 14:38
У Київській області до кінця дня очікується гроза Фото: у Київській області до кінця дня очікуються гроза (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Київській області оголошено штормове попередження. До кінця доби 13 вересня в регіоні утримуватиметься негода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У найближчу годину і до кінця доби 13 Вересня гроза", - йдеться в повідомленні.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Нагадаємо, протягом сьогоднішнього дня, 13 вересня, в Україні збережеться тепла погода, а у західних областях і в Києві очікуються грози.

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