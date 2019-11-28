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У Київській області вилучили арсенал зброї

Новини » Суспільство     28.11.2019 - 14:02
У Київській області вилучили арсенал зброї
Фото: прокуратура Києва (РБК-Україна)

Група осіб займалася збутом зброї через інтернет

У Київській області група осіб займалася збутом вогнепальної зброї і боєприпасів, під час обшуків в квартирі одного з підозрюваних правоохоронці вилучили арсенал зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу прокуратури Київської області.

Повідомляється, що підозрювані через інтернет збували вогнепальну зброю та боєприпаси. В цілях конспірації, вони пересилали зброю частинами через поштового оператора.

"В рамках розслідування 27 листопада 2019 в квартирі одного з учасників зазначеної групи проведено санкціонований обшук, під час якого виявлено та вилучено велику кількість вогнепальної зброї і боєприпасів. Серед вилучених речей автомати, пістолети, патрони і предмети схожі на корпуси гранат", - повідомили в прокуратурі.

На даний момент проведено затримання зазначеної особи. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Раніше РБК-Україна писало, що в Донецькій області військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил виявили в Чермалыке схрон з боєприпасами і гранатометами. Військові вилучили 3 гранатомета та інші боєприпаси.

Також повідомлялося, що в Києві на початку листопада біля Шулявського мосту виявили арсенал боєприпасів часів Другої світової війни. Вибухотехніки виявили понад 100 боєприпасів.

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