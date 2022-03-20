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В Киевской области гражданским запретили посещать леса

Фото: в Киевской области гражданским запретили посещать леса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киевской области гражданским запретили ходить или ездить в леса. Посещать их смогут военные и правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Вышгородского районного совета в Киевской области.

Соответствующий запрет действует согласно третьему пункту указа президента "О введении военного положения в Украине".

"Запрещается посещение лесов населением и въезд в леса Киевской области (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники", - говорится в сообщении.

При этом исключением является:

  • ВСУ,
  • командованием видов, отдельных родов войск ВСУ, управления оперативных командований,
  • Государственной пограничной службы Украины,
  • Государственной специальной службы транспорта,
  • Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины,
  • Национальной гвардии Украины,
  • Службы безопасности Украины,
  • Службы внешней разведки Украины,
  • Управление государственной охраны Украины,
  • Министерства внутренних дел Украины,
  • других органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, и тех, кто используется для лесохозяйственной цели, в период военного положения.

Напомним, украинцев предупредили об опасности противотанковых, противопехотных мин, а также мин-ловушек с растяжками, что оставляют вражеские войска.

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