В Киевской области гражданским запретили посещать леса

В Киевской области гражданским запретили ходить или ездить в леса. Посещать их смогут военные и правоохранители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Вышгородского районного совета в Киевской области.
Соответствующий запрет действует согласно третьему пункту указа президента "О введении военного положения в Украине".
"Запрещается посещение лесов населением и въезд в леса Киевской области (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники", - говорится в сообщении.
При этом исключением является:
Напомним, украинцев предупредили об опасности противотанковых, противопехотных мин, а также мин-ловушек с растяжками, что оставляют вражеские войска.
Война России против Украины продолжается уже 25-й день. О том, что происходит в стране - читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram