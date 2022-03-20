У Київській області цивільним заборонили відвідувати ліси

Відповідна заборона діє згідно з третім пунктом указу президента "Про введення воєнного стану в Україні".

"Забороняється відвідування лісів населенням та в'їзд до лісів Київської області (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої самохідної техніки", - йдеться в повідомленні.

При цьому вийнятком є:

ЗСУ,

командуванням видів, окремих родів військ ЗСУ, управління оперативних командувань,

Державної прикордонної служби України,

Державної спеціальної служби транспорту,

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,

Національної гвардії України,

Служби безпеки України,

Служби зовнішньої розвідки України,

Управління державної охорони України,

Міністерства внутрішніх справ України,

інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, та тих, хто використовується для лісогосподарської мети, у період воєнного стану.

Нагадаємо, українців попередили про небезпеку протитанкових, протипіхотних мін, а також мін-пасток з розтяжками, що залишають ворожі війська.

Війна Росії проти України триває вже 25-й день. Про те, що відбувається в країні - читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram