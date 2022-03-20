У Київській області цивільним заборонили відвідувати ліси

У Київській області цивільним заборонили ходити чи їздити до лісів. Відвідувати їх зможуть військові та правоохоронці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Вишгородської районної ради в Київської області.
Відповідна заборона діє згідно з третім пунктом указу президента "Про введення воєнного стану в Україні".
"Забороняється відвідування лісів населенням та в'їзд до лісів Київської області (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої самохідної техніки", - йдеться в повідомленні.
При цьому вийнятком є:
Нагадаємо, українців попередили про небезпеку протитанкових, протипіхотних мін, а також мін-пасток з розтяжками, що залишають ворожі війська.
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