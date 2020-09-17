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В Киевской области горит военный полигон

Автор: РБК-Украина

В четверг, 17 сентября, на территории военного полигона в Девичках в Киевской области произошел пожар. Возгорание началось в лесу около 14:00.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

На место происшествия сразу выехал дежурный пожарный расчет военной части А2399.

В настоящее время, к тушению пожара привлечены военнослужащие воинской части А2399, ГСЧС, Национальной гвардии и лесники.

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Всего в ликвидации распространения огня на территории полигона привлечено 120 военнослужащих и три единицы пожарной техники.

"Уважаемые жители военного городка, пожалуйста сохраняйте спокойствие, следуйте противопожарной безопасности и по возможности оставайтесь дома", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на севере Чехии произошел пожар на складах со списанными боеприпасами.

Кроме того, в Днепре на территории одного из предприятий в одноэтажном складском здании произошел пожар.

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