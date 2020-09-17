У Київській області горить військовий полігон

У четвер, 17 вересня, на території військового полігону в Дівичках у Київській області сталася пожежа. Займання почалося в лісі близько 14:00.

Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України.

На місце події відразу виїхав черговий пожежний розрахунок військової частини А2399.

В цей час, до гасіння пожежі залучені військовослужбовці військової частини А2399, ДСНС, Національної гвардії і лісники.

Всього в ліквідації поширення вогню на території полігону залучено 120 військовослужбовців і три одиниці пожежної техніки.

"Шановні мешканці військового містечка, будь ласка зберігайте спокій, дотримуйтесь протипожежної безпеки і по можливості залишайтеся вдома", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на півночі Чехії сталася пожежа на складах зі списаними боєприпасами.

Крім того, у Дніпрі на території одного з підприємств в одноповерховому складському приміщенні виникла пожежа.