У Київській області горить військовий полігон

У четвер, 17 вересня, на території військового полігону в Дівичках у Київській області сталася пожежа. Займання почалося в лісі близько 14:00.
Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України.
На місце події відразу виїхав черговий пожежний розрахунок військової частини А2399.
В цей час, до гасіння пожежі залучені військовослужбовці військової частини А2399, ДСНС, Національної гвардії і лісники.
Всього в ліквідації поширення вогню на території полігону залучено 120 військовослужбовців і три одиниці пожежної техніки.
"Шановні мешканці військового містечка, будь ласка зберігайте спокій, дотримуйтесь протипожежної безпеки і по можливості залишайтеся вдома", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше на півночі Чехії сталася пожежа на складах зі списаними боєприпасами.
Крім того, у Дніпрі на території одного з підприємств в одноповерховому складському приміщенні виникла пожежа.