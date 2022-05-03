В Киевской области газоснабжение возобновили в 118 населенных пунктах, - ОВА

По состоянию на вторник, 3 мая, коммунальщики возобновили газоснабжение в 118 населенных пунктах Киевской области. Полностью без газа остаются два села в Бучанском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской ОВА .

“Полностью завершены все работы по возобновлению газоснабжения в 50 населенных пунктах Броварского, Вышгородского, Фастовского районов. Также газоснабжение частично восстановлено - в 68 населенных пунктах Бучанского района”, - рассказали в ОВА.

При этом без газоснабжения остаются 5 населенных пунктов Бучанского района. В селах Мощун и Почепин оно полностью отсутствует, в то время, как в Ирпене, Горенке и Забучье - частично.