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У Київській області газопостачання відновили у 118 населених пунктах, - ОВА

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Київська область, Вівторок 03 травня 2022 15:42
У Київській області газопостачання відновили у 118 населених пунктах, - ОВА Фото: У Київській ОВА назвали населені пункти, в яких відновлено газопостачання (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Станом на вівторок, 3 травня, комунальники відновили газопостачання у 118 населених пунктах Київської області. Повністю без газу залишаються два села у Бучанському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської ОВА.

“Повністю завершено всі роботи з відновлення газопостачання у 50 населених пунктах Броварського, Вишгородського, Фастівського районів. Також газопостачання частково відновлено - у 68 населених пунктах Бучанського району”, - розповіли в ОВА.

При цьому без газопостачання залишаються 5 населених пунктів Бучанського району. У селах Мощун та Почепин воно повністю відсутнє, тоді як в Ірпені, Горенці та Забуччі - частково.

Нагадаємо, що станом на 23 квітня газопостачання було відновлено у 103 населених пунктах Київської області.

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