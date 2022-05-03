У Київській області газопостачання відновили у 118 населених пунктах, - ОВА

Фото: У Київській ОВА назвали населені пункти, в яких відновлено газопостачання (Getty Images)

Станом на вівторок, 3 травня, комунальники відновили газопостачання у 118 населених пунктах Київської області. Повністю без газу залишаються два села у Бучанському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської ОВА.

“Повністю завершено всі роботи з відновлення газопостачання у 50 населених пунктах Броварського, Вишгородського, Фастівського районів. Також газопостачання частково відновлено - у 68 населених пунктах Бучанського району”, - розповіли в ОВА. При цьому без газопостачання залишаються 5 населених пунктів Бучанського району. У селах Мощун та Почепин воно повністю відсутнє, тоді як в Ірпені, Горенці та Забуччі - частково.