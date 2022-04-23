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В Киевской области полностью восстановлено газоснабжение в 103 населенных пунктах

Новина українською →
Киевская область, Суббота 23 апреля 2022 16:34
В Киевской области полностью восстановлено газоснабжение в 103 населенных пунктах В населенных пунктах Киевской области восстановлено газоснабжение (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Татьяна Самарук

В Киевской области полностью или частично восстановили газоснабжение газа в 103 населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Киевской ОВА Александра Павлюка.

В частности, газоснабжение восстановлено в таких районах:

  • Бучанский - 56 населенных пунктов;
  • Броварской - в 36 населенных пунктов;
  • Вышгородский - 10 населенных пунктов;
  • Фастовский - 1 населенный пункт.

Также без газоснабжения еще остаются 17 населенных пунктов: в Бучанском районе - 14: в Вышгородском - 3.

Отмечается, что накануне Пасхи светом обеспечили 3 159 семей.

Ранее мы сообщали, что в Луганской области из-за обстрелов почти 110 тысяч потребителей без света.

Также мы писали, что в Киевской области очистили более 300 км дорог и улиц и открыли движение 7 переправами.

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