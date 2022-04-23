В Киевской области полностью восстановлено газоснабжение в 103 населенных пунктах

В Киевской области полностью или частично восстановили газоснабжение газа в 103 населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Киевской ОВА Александра Павлюка.

Также без газоснабжения еще остаются 17 населенных пунктов: в Бучанском районе - 14: в Вышгородском - 3.

В частности, газоснабжение восстановлено в таких районах:

Ранее мы сообщали, что в Луганской области из-за обстрелов почти 110 тысяч потребителей без света.

Также мы писали, что в Киевской области очистили более 300 км дорог и улиц и открыли движение 7 переправами.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!