У Київській області в ДТП загинули чотири особи

Фото: ДТП у Київській області kv.dsns.gov.ua)

Смертельна аварія сталася в Переяслав-Хмельницькому районі

У Київській області в результаті зіткнення двох автомобілів загинули чотири особи. Також відомо про одного постраждалого.

Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.

Аварія сталася на 56-му кілометрі автодороги Бориспіль-Дніпро в Переяслав-Хмельницькому районі. Рятувальники на місці встановили, що сталося зіткнення автомобілів Daewoo Lanos і ВАЗ-2106. В результаті ДТП загинули чотири особи і ще одна отримала травми.

В поліції Київської області додали, що загинули 36-річний водій авто ВАЗ та його пасажир, а також дві пасажирки автомобіля Daewoo, 23-ти та 29-річного віку. Інцидент стався вчора близько 23:20.

За даним фактом поліції відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини і причини ДТП.

Фото: ДТП у Київській області kv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаєві в результаті зіткнення двох легкових автомобілів постраждали сім осіб.

До цього у Києві легковик влетів на зустрічну смугу і врізався в маршрутку, після лобової аварії транспорт загорівся.