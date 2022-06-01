В Киевской области из-за диверсантов усилили контроль во время комендантского часа

В Киеве и области усиливают контроль за комендантским часом, потому что в регионе работают вражеские диверсионные группы. Правоохранители будут тщательно проверять людей на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу .

"Мы усиливаем контроль за соблюдением комендантского часа. Правоохранительные органы еще более тщательно будут следить, чтобы на улицах не находились люди без специальных пропусков. Это связано с вашей безопасностью. В области действуют диверсионные группы, угрозы провокаций никуда не исчезли", - сказал руководитель Киевской ОВА.

Он напомнил, что в области действует комендантский час - с 23 вечера до 5 утра.