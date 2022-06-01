UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киевской области из-за диверсантов усилили контроль во время комендантского часа

Фото: Алексей Кулеба (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В Киеве и области усиливают контроль за комендантским часом, потому что в регионе работают вражеские диверсионные группы. Правоохранители будут тщательно проверять людей на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу.

"Мы усиливаем контроль за соблюдением комендантского часа. Правоохранительные органы еще более тщательно будут следить, чтобы на улицах не находились люди без специальных пропусков. Это связано с вашей безопасностью. В области действуют диверсионные группы, угрозы провокаций никуда не исчезли", - сказал руководитель Киевской ОВА.

Он напомнил, что в области действует комендантский час - с 23 вечера до 5 утра.

Напомним, в понедельник, 30 мая, в Харьковской области сократили время комендантского часа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Комендантский час