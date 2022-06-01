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У Київській області через диверсантів посилили контроль під час комендантської години

Фото: Олексій Кулеба (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Києві та області посилюють контроль за комендантською годиною, бо в регіоні працюють ворожі диверсійні групи. Правоохоронці рительніше перевірятимуть людей на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Олексія Кулебу.

"Ми посилюємо контроль за дотриманням комендантської години. Правоохоронні органи ще рительніше стежитемуть, аби на вулицях не знаходилися люди без спеціальних перепусток. Це пов'язанао з вашою безпекою. В області діють диверсійні групи, загрози провокацій нікуди не зникли", - сказав керівник Київської ОВА.

Він нагадав, що в області діє комендантська година - з 23 вечора до 5 ранку.

Нагадаємо, у понеділок, 30 травня, в Харківській області скоротили час комендантської години.

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Комендантська година