В понедельник, 30 мая, в Харьковской области сократили время комендантского часа. Теперь он будет действовать с 22:00 до 6:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram .

"С сегодняшнего дня, 30 мая, меняется время комендантского часа. Комендантский час продлится с 22.00 до 06.00. Сегодня подписал соответствующее распоряжение", - написал он.

Во время комендантского часа в Харьковской области запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом.

"Находитесь дома и в местах безопасности", - подчеркнул глава ОВА.

Отметим, что ранее в Харьковской области комендантский час действовал с 21:00 до 6:00.