В Киевской области в детском саду массово отравились дети

Иллюстративное фото (stan.kz)

У пострадавших диагноз - пищевое отравление

В детском саду в поселке городского типа Барышевке (Киевская область) отравились 13 детей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайте прокуратуры области.

Сообщается, что у пострадавших диагноз - пищевое отравление, в частности у больных диагностировали острую кишечную инфекцию.

Начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК Украины (Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

На данный момент устанавливаются обстоятельства пищевого отравления детей, а также проводятся соответствующие санитарно-эпидемиологические и лабораторные исследования.

Напомним, в Одесской области правоохранители выясняют обстоятельства отравления учеников одной из школ Суворовского района. В школьной столовой отравились 17 детей. Полиция открыла дело по факту нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Одесской области отравились более 40 человек, которые покупали шаурму в одной и той же точке. Среди пострадавших 10 детей.