У Київській області COVID-19 захворіли понад 200 осіб: карта

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільша кількість інфікованих у Києво-Святошинському районі

У Київській області за минулу добу підтвердили 57 нових випадків захворювання коронавірусом. Про це повідомили в Київській обласній державній адміністрації в Facebook.

Повідомляється, що за даними на ранок 13 квітня в Київській області підтверджено 216 випадків COVID-19. Найбільша кількість хворих проживає в Києво-Святошинському районі:

70 - у Києво-Святошинському р-ні (11 - Софіївська Борщагівка, 8 - Крюківщина, 14 - Вишневе, 9 - Боярка, 5 - Гатне, 5 - Лісники, 4 - Святопетрівське , 4 - Дмитрівка, 2 - Тарасівка, 2 - Чайки, 1 - П. Борщагівка, 1 - Кременище, 1 - Білогородка, 1 - Капітановка, 1 - Нове, 1 - Гнатівка);

43 - в Обухівському р-ні (20 - Козин , 4 - Романків, 8 - Українка, 10 - Обухів, 1 - Красна Слобідка);

1 -в Баришівському р-ні;

2 -в Білоцерківському р-ні;

3 -у Бориспільському р-ні, (2 - Гнідин, 1 - Вороньків);

6 -у Броварському р-ні, (Зазим'я, Княжичі по 2 випадки, Калита -1 випадок, Трибухов -1);

3 - в Бородянському р-ні;

4 - у Васильківському р-ні;

1 - в Іванківському районі;

3 - у Макарівському р-ні;

2 - у Миронівському р-ні;

3 - у Переяслав-Хмельницькому р-ні;

1 - у Поліському р-ні;

1 - у Рокитнянському р-ні;

6 - у Ставищенському р-ні;

11 - рБориспіль;

1 - в смт Бородянка;

6 - у р. Буча;

2 - м. Васильків;

6 - н. Вишгород;

5 - в м. Біла Церква;

10 - в м. Бровари;

12 - н. Ірпінь;

4 - в р. Фастів;

1 - в смт Ворзель;

1 - у р. Гостомель;

1 - с. Коцюбинське;

1 - в смт Ставище;

2 - в р. Кагарлик;

2 - в р. Переяслав;

1 -в смт Рокитне;

1 -в смт Іванків.

З них госпіталізовано 62 особи, 154 - знаходяться на самоізоляції. Одужали 10 пацієнтів, що померли -6.

З підозрою на COVID-19 знаходяться 684 пацієнтів. Медичне спостереження встановлено за 1797 контактними особами.

Відзначимо, в Україні станом на ранок 13 квітня підтвердили 3102 випадку COVID-19, з них 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.

Крім цього, за добу було зафіксовано 10 летальних випадків від коронавіруса. Всього в Україні померло 93 людини з COVID-19.