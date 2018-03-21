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В Киевской области чиновников одного из горсоветов разоблачили на взятке

НовостиПроисшествия    21.03.2018 - 20:27
Фото: взятка (пресс-служба СБУ)
Фото: взятка (пресс-служба СБУ)

Согласно информации на сайте горсовета, речь идет об Александре Швеце и Елене Литвин

Правоохранители разоблачили на взятке двух руководителей отдела архитектуры и градостроительства и отдела государственной архитектурно-строительной инспекции исполнительного комитета одного из городских советов Киевской области. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

"Правоохранители установили, что должностные лица требовали 560 тысяч (гривен, - ред.) у местного жителя за выдачу документов на принятие в эксплуатацию частного жилого дома и неналожение штрафа за отсутствие проектной документации", - говорится в сообщении.

 

Фото: задержание взяточников (пресс-служба СБУ)

Как сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook, речь идет о чиновниках города Васильков.

"Прокуратурой АРК совместно с СБУ задержаны при получении 300 тысяч гривен начальник отдела государственной архитектурно - строительной инспекции и 10 тысяч долларов главный архитектор города", - написал он.

Согласно информации на сайте Васильковского городского совета, председателем отдела архитектуры и градостроительства является Александр Васильевич Швец, а отдел по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля возглавляет Елена Владимировна Литвин.

Напомним, ранее сообщалось, что руководителя подразделения "Киевпастранса" задержали во время пересчета взятки.

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Теги: Служба безопасности Украины, взятка, Васильков, архитектор
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