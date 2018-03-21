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Руководителя подразделения "Киевпастранса" задержали во время пересчета взятки

НовостиПроисшествия    21.03.2018 - 18:08
Фото: взятка чиновнику "Киевпастранса" (РБК-Украина)
Фото: взятка чиновнику "Киевпастранса" (РБК-Украина)

Задержанному готовится сообщение о подозрении

В Киеве во время пересчета купюр взятки в 165 тыс. гривен в кабинете задержали руководителя структурного подразделения столичного коммунального предприятия "Киевпастранс". Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Андрей Лысенко в Facebook.

По его словам, во время пересчета полученных денег в кабинет чиновника пожаловали представители Киевской местной прокуратуры №2 с работниками Дарницкого управления полиции ГУНП в г. Киеве.

"Деньги чиновник требовал за принятие мер по возврату принадлежащего коммерческой структуре имущества и выполнение собственных долговых обязательств. Чиновника задержано в порядке ст. 208 УПК Украины на его рабочем месте", - отметил Лысенко.

В настоящее время задержанному готовятся уведомления о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и ходатайство об избрании меры пресечения.

Чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, 19 марта 2018 года Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило следствие по подозрению в получении взятки депутатом Одесского областного совета и прокурором местной прокуратуры Одесской области.

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Теги: Киев, взятка
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