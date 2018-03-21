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У Київській області посадовців однієї з міськрад викрили на хабарі

НовиниНадзвичайні події    21.03.2018 - 20:27
Фото: хабар (прес-служба СБУ)
Фото: хабар (прес-служба СБУ)

Згідно з інформацією на сайті міськради, мова йде про Олександра Швеця і Олену Литвин

Правоохоронці викрили на хабарі двох керівників відділу архітектури і містобудування та відділу державної архітектурно-будівельної інспекції виконавчого комітету однієї з міських рад Київської області. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

"Правоохоронці встановили, що посадовці вимагали 560 тисяч (гривень, - ред.) у місцевого жителя за видачу документів на прийняття в експлуатацію приватного житлового будинку та ненакладення штрафу за відсутність проектної документації", - йдеться у повідомленні.

 

Фото: затримання хабарників (прес-служба СБУ)

Як повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook, йдеться про посадовців міста Васильків.

"Прокуратурою АРК разом з СБУ затримані при отриманні 300 тисяч гривень начальник відділу державної архітектурно- будівельної інспекції та 10 тисяч доларів головний архітектор міста", - написав він.

Згідно з інформацією на сайті Васильківської міської ради, головою відділу архітектури і містобудування є ​​​​​Олександр Васильович Швець, а відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю очолює Олена Володимирівна Литвин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівника підрозділу "Київпастрансу" затримали під час перерахування хабара.

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Теги: Служба безпеки України, взятка, Васильков, архитектор
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