В Киевской области и в Чернобыльской зоне горят леса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличка.

"Прошу киевлян, если будет задымленность в городе, не паниковать. Закрывайте окна в помещениях и без необходимости не находитесь на улице", - написал Кличко.

На месте происшествия работают бойцы ГСЧС и пиротехники, задействована спецтехника.

Также горит лес вблизи села Дитятки в Чернобыльской зоне.

Ранее мы сообщали, что в Броварах Киевской области раздался взрыв.

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