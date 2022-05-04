У Київській області та в Чорнобильській зоні горять ліси

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Прошу киян, якщо буде задимленість у місті, не панікувати. Зачиняйте вікна в помешканнях та без потреби не перебувайте на вулиці", - написав Кличко.

На місці події працюють бійці ДСНС та піротехніки, задіяна спецтехніка.

Також горить ліс поблизу села Дитятки в Чорнобильській зоні.

Раніше ми повідомляли, що у Броварах Київської області пролунав вибух.

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