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В Киевской области будут слышны взрывы: названа причина

Фото: в Киевской области будут слышны взрывы (www.шгк.com)
Автор: Иван Носальский

В Белоцерковском и Обуховском районах Киевской области во вторник, 30 августа, днем будут слышны взрывы из-за работ на месторождениях гранита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА в Telegram.

По информации ОВА, работы будут проходить на Шамраевском месторождении гранита, который находится в Сквирской громаде Белоцерковского района.

"Они будут сопровождаться взрывами с целью разрыхления гранитов, пригодных для производства щебеночной продукции", - отмечают в ведомстве.

Также 30 августа с 11:00 до 16:00 похожие работы с последующими взрывами будут проходить на территории "Богуславского карьера", который находится в Богуславской громаде Обуховского района.

В ОВА попросили жителей сохранять спокойствие.

Напомним, 28 августа в Киеве и области чувствовался сильный запах гари.

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Киевская областьВзрыв