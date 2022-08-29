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У Київській області будуть чутні вибухи: названа причина

Фото: у Київській області будуть чутні вибухи (www.шгк.com)
Автор: Іван Носальський

У Білоцерківському та Обухівському районах Київської області у вівторок, 30 серпня, вдень будуть чутні вибухи через роботи на родовищах граніту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську Telegram.

За інформацією ОВА, роботи будуть проходити на Шамраївському родовищі граніту, який знаходиться в Сквирській громаді Білоцерківського району.

"Вони будуть супроводжуватися вибухами з метою розпушення гранітів, придатних для виробництва щебеневої продукції", - зазначають у відомстві.

Також 30 серпня з 11:00 до 16:00 схожі роботи з подальшими вибухами будуть проходити на території "Богуславського кар'єру", який знаходиться в Богуславській громаді Обухівського району.

В ОВА попросили жителів зберігати спокій.

Нагадаємо, 28 серпня в Києві та області відчувався сильний запах гару.

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Київська областьВибух