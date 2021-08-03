В Киевской области в ближайший час ожидаются гроза и сильный ветер
Фото: В Киевской области в ближайший час ожидаются гроза и сильный ветер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Во вторник, 3 августа, в Киевской области ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили, что в ближайший час в регионе прогнозируется гроза и сильный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"В ближайший час с сохранением до конца дня 3 августа гроза, в отдельных районах шквалы 15-20 м / с", - говорится в сообщении.
Напомним, что синоптики объявили штормовое предупреждение на сегодня.
Кроме того, синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на август.