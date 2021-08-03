У Київській області в найближчу годину очікуються гроза і сильний вітер
Фото: у Київській області в найближчу годину очікуються гроза і сильний вітер (Віталій Носач, РБК-Україна)
У вівторок, 3 серпня, в Київській області очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили, що найближчої години в регіоні прогнозується гроза і сильний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"У найближчу годину зі збереженням до кінця дня 3 серпня гроза, в окремих районах шквали 15-20 м / с", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що синоптики оголосили штормове попередження на сьогодні.
Крім того, синоптики Укргідрометцентру дали прогноз погоди на серпень.