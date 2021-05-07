В Киевской области в ближайшие часы начнется гроза
В Киевской области в ближайшие 1-3 часа ожидается ухудшение погодных условий. Спасатели предупреждают о грозе, которая начнется вечером и продлится ночью.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины Telegram,
"Внимание!!! Предупреждение об ухудшении погодных условий в Киевской области В ближайшие 1-3 часа с удержанием до конца суток 7 мая и ночью 8 мая, в Киевской области гроза", - говорится в сообщении
Если гроза застала на улице и вы не успели добраться до помещения, стоит избегать высоких деревьев, металлических заборов, рекламных щитов и стен, возле которых растут деревья, советуют спасатели.
Сегодня синоптики предупреждали, что погода в Украине в субботу будет влажной, ветреной и прохладной, но уже в воскресенье на территорию страны с запада начнет распространяться поле высокого атмосферного давления - антициклон UTINE, благодаря чему потеплеет. Уже 9 мая в Украине будет преобладать малооблачная и сухая погода.
В воскресенье будет дождливо в восточной, ночью и в юго-восточной части страны, 10 мая днем в восточных областях кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, в восточной и юго-восточной части местами порывы ветра 15-20 м/сек.