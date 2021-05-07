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У Київській області у найближчі години розпочнеться гроза

Новость на русском → Київська область, П'ятниця 07 травня 2021 18:33
У Київській області у найближчі години розпочнеться гроза Фото: у Київській області у найближчі години очікується гроза (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

У Київській області у найближчі 1-3 години очікується погіршення погодних умов. Рятувальники попереджають про грозу, яка розпочнеться ввечері і триватиме вночі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Telegram,

"Увага!!! Попередження про погіршення погодних умов на Київщині У найближчі 1-3 години, з утриманням до кінця доби 7 травня та вночі 8 травня, у Київській області гроза", - йдеться в повідомленні

Якщо гроза застала на вулиці і ви не встигли дістатися приміщення, варто уникати високих дерев, металевих парканів, рекламних щитів та стін, біля яких ростуть дерева, радять рятувальники.

Сьогодні синоптики попереджали, що погода в Україні в суботу буде вологою, вітряною та прохолодною, але вже в неділю на територію країни з заходу почне поширюватись поле високого атмосферного тиску - антициклон UTINE, завдяки чому потеплішає. Вже 9 травня в Україні переважатиме малохмарна та суха погода.

В неділю дощитиме у східній, вночі і у південно-східній частині країни, 10 травня вдень у східних областях короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, у східній та південно-східній частині подекуди пориви вітру 15-20 м/с.

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