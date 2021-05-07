У Київській області у найближчі години розпочнеться гроза
У Київській області у найближчі 1-3 години очікується погіршення погодних умов. Рятувальники попереджають про грозу, яка розпочнеться ввечері і триватиме вночі.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Telegram,
"Увага!!! Попередження про погіршення погодних умов на Київщині У найближчі 1-3 години, з утриманням до кінця доби 7 травня та вночі 8 травня, у Київській області гроза", - йдеться в повідомленні
Якщо гроза застала на вулиці і ви не встигли дістатися приміщення, варто уникати високих дерев, металевих парканів, рекламних щитів та стін, біля яких ростуть дерева, радять рятувальники.
Сьогодні синоптики попереджали, що погода в Україні в суботу буде вологою, вітряною та прохолодною, але вже в неділю на територію країни з заходу почне поширюватись поле високого атмосферного тиску - антициклон UTINE, завдяки чому потеплішає. Вже 9 травня в Україні переважатиме малохмарна та суха погода.
В неділю дощитиме у східній, вночі і у південно-східній частині країни, 10 травня вдень у східних областях короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, у східній та південно-східній частині подекуди пориви вітру 15-20 м/с.