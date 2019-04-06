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В Киевской области в автомобиле во время движения взорвалась граната

Новости » Происшествия    06.04.2019 - 10:13
В Киевской области в автомобиле во время движения взорвалась граната
Фото: место происшествия (facebook.com/pol.kyivregion)

Водитель автомобиля погиб

В Киевской обасти вблизи села Студеники Переяслав-Хмельницкого района в салоне автомобиля во время движения взорвалась граната. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Как отмечается, следователи установили, что автомобиль "Тойота Кэмри" под управлением водителя 1976 г.н. двигался по автодороге "Киев-Переяслав-Хмельницкий" на скорости 150 км/час. Во время движения, в салоне автомобиля раздался взрыв, в результате чего водитель погиб на месте, однако автомобиль продолжил свое движение, после чего съехал в кювет и совершил столкновение с деревом.

Во время осмотра полицейские обнаружили у водителя травматическую ампутацию правой руки, а в салоне автомобиля находились фрагменты от части корпуса гранаты РГД-5.

В настоящее время следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с квалифицирующим признаком "Несчастный случай". Устанавливаются другие обстоятельства этого события.

Фото: место происшествия (facebook.com/pol.kyivregion)

Напомним, в Запорожье по вул. Винницкая взорвалась граната, в результате чего пострадали двое подростков в возрасте примерно по 14 лет. Впоследствии один из пострадавших скончался.

Ранее РБК-Украина писало, что в городе Пологи в Запорожской области злоумышленник бросил гранату в полицейских, которые прибыли на вызов.

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