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У Київській області в автомобілі під час руху вибухнула граната

Новини » Надзвичайні події    06.04.2019 - 10:13
У Київській області в автомобілі під час руху вибухнула граната
Фото: місце події (facebook.com/pol.kyivregion)

Водій автомобіля загинув

У Київській обасті поблизу села Студеники Переяслав-Хмельницького району у салоні автомобіля під час руху вибухнула граната. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області

Як зазначається, слідчі встановили, що автомобіль "Тойота Кемрі" під керуванням водія 1976 р.н. рухався по автодорозі "Київ-Переяслав-Хмельницький" на швидкості 150 км/годину. Під час руху, в салоні автомобіля пролунав вибух, в результаті чого водій загинув на місці, однак автомобіль продовжив свій рух, після чого з’їхав у кювет та скоїв зіткнення з деревом.

Під час огляду поліцейські виявили у водія травматичну ампутацію правої руки, а в салоні автомобіля знаходились фрагменти від частини корпусу гранати РГД-5.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з кваліфікуючою ознакою "Нещасний випадок". Встановлюються інші обставини цієї події.

Фото: місце події (facebook.com/pol.kyivregion)

Нагадаємо, в Запоріжжі по вул. Вінницька вибухнула граната, в результаті чого постраждало двоє підлітків віком приблизно по 14 років. Згодом один із постраждалих помер.

Раніше РБК-Україна писало, що у місті Пологи у Запорізькій області зловмисник кинув гранату у поліцейських, які прибули на виклик.

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