В Запорожской обл. в полицейских бросили гранату

Фото: граната (УНИАН)

Двое полицейских получили ранения

В городе Пологи в Запорожской области злоумышленник бросил гранату в полицейских, которые прибыли на вызов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Национальной полиции Сергея Князева.

Он рассказал, что в полицию поступил анонимный звонок, после чего полицейские выехали на вызов.

"По адресу их встречает мужчина, машет, чтобы подходили и просто посреди улицы бросает в них гранату. Два офицера Эдуард Лукьяненко и Кирилл Михов получили контузию и осколочные ранения рук и ног, но задержали преступника", - написал Князев.

Фото: пострадавшие правоохранители (facebook.com/Сергей Князев)

Напомним, глава Национальной полиции Украины Сергей Князей сообщил, что в воскресенье,17 марта, в городе Вольногорск Днепропетровской области водитель автомобиля BMW бросил боевую гранату в сторону сотрудников полиции, которые остановили его для проверки документов.

РБК-Украина писало, что ранее правоохранители задержали 38-летнего мужчину, который бросил гранату в помещение банка в Павлограде (Днепропетровская область). У задержанного правоохранители обнаружили еще одну гранату РГД-5, тубус от гранатомета, тротиловую шашку и стреляные гильзы.