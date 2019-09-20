У Київській області автомобіль врізався в автобус, є загиблий

Фото: місце ДТП (sns.gov.ua)

Позашляховик врізався в припаркований на узбіччі автобус

В Київській області на трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля і автобуса, одна людина загинула. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що ДТП сталося поблизу села Магала 19 вересня о 23:19. Позашляховик врізався в припаркований на узбіччі автобус.

"Автомобіль "Audi Q7" рухався в напрямку Києва і на великій швидкості врізався в що стоїть на узбіччі автобус "YUTONG". Від отриманих травм водій помер на місці", - йдеться в повідомленні.

За даними пабліка dtp.kiev.ua, спідометр автомобіля застиг на позначці 260 км/год. Тіло загиблого довелося діставати з автомобіля за допомогою механізованого інструменту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві автомобіль врізався у трамвай в районі ринку "Юність". В результаті ДТП постраждала жінка.

Також повідомлялося, що під Черкасами позашляховик врізався в рейсовий автобус. Аварія сталася на трасі Канів-Чигирин-Кременчуг. В результаті ДТП постраждали 10 осіб.